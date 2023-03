Redningsbåd på jagt i tæt tåge

HIRTSHALS:Søndag aften blev Hirtshals Redningsstation kaldt ud til et formodet olieudslip seks sømil nord for Hirtshals.

Det var JRCC (Joint Rescue and Coordination Center) - som blandt andet koordinerer nødsituationer i luftrummet og på havet - der på satellitbilleder kunne se, at et tankskib havde lækket olie.

En redningsbåd fra Hirtshals blev sendt af sted i tæt tåge, men kunne imidlertid ikke finde det formodede olieudslip.

JRCC oplyser til Nordjyske, at også flere civile både deltog i eftersøgningen, men uden resultat.