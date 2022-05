Regionen vil have uddannelse af ambulancebehandlere tilbage til Nordjylland

HJØRRING:Region Nordjylland og SOSU Nord vil have flere ambulancebehandlere til regionen. Derfor ansøger man nu Børne- og Undervisningsministeren om at få oprettet en ambulancebehandleruddannelse i Hjørring. Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Lige nu kan man kun blive uddannet til ambulancebehandler i Esbjerg og Hillerød.

- Vi kommer til at mangle ambulancebehandlere i regionen. Vi forventer, at opgavemængden for ambulancetjenesten vil vokse i de kommende år. Derfor er det vigtigt for os, at uddannelsen bliver oprettet hurtigst muligt, siger Peder Key Kristiansen (S), der er formand for udvalget for Regional Udvikling og Innovation i Region Nordjylland.

SOSU Nord ønsker at oprette uddannelsen, hvis Børne- og Undervisningsministeriet vil støtte op via ministeriets pulje til bedre uddannelsesdækning. Hvis det lykkes at få uddannelsen tilbage til Nordjylland, er det ikke første gang SOSU Nord stifter bekendtskab med fremtidens ambulancebehandlere.

- Vi har tidligere uddannet ambulancebehandlere, og derfor har vi allerede været ansvarlig for at uddanne cirka 1200 af slagsen gennem tiden, senest i 2018. Vi vil gerne i gang med opgaven igen, og vi har både kompetencerne og lokalerne til at starte uddannelsen op indenfor kort tid, siger Lene Kvist, direktør for SOSU Nord.

Man har på nationalt plan oplevet flere udfordringer med personalemangel blandt andet på grund af for få uddannede ambulancebehandlere. I Nordjylland gør det sig gældende blandt andet fordi, at en stor del af arbejdsstyrken i de kommende år enten skal på pension, vil søge over i andre præhospitale opgaver eller trappe ned via seniorordninger.