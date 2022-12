Regionernes fremtid er usikker: - Jeg vil ikke kalde det en syltekrukke, men ...

HJØRRING:Per Møller, der både er konservativt byrådsmedlem i Hjørring og medlem af det nordjyske regionsråd, havde med spænding set frem til udmeldingerne om regionernes fremtid, da regeringsgrundlaget blev fremlagt onsdag ved middagstid.

Men det blev hverken anbefalet at beholde dem eller fjerne dem. Regeringen vil i stedet nedsætte en strukturkommission, der skal udarbejde et beslutningsgrundlag, der opstiller og belyser modeller for den fremtidige organisering af sundhedsvæsnet

- Jeg vil ikke kalde det en syltekrykke, men det viser jo nok, at der er politiske udfordringer med at nå til enighed i den kommende regering, mener Per Møller.

Når der skal træffes beslutninger på baggrund af strukturkommissionens arbejde i folketingsåret 2024/2025, så håber han, at der bliver stillet skarpt på prioriteringerne:

- Der er hverken penge eller hænder til det hele, siger han.

Den konservative viceborgmester i Hjørring Kommune er også formand for arbejdsmarked-, erhverv- og uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune - så det er også en stor nyhed, at jobcentrene skal nedlægges:

- Hvis det betyder, at vi kan dele vores indsats op i stærke ledige og så de sårbare - uden at skulle overholde en masse formelle krav - så flugter det meget godt med min holdning til kommunalt selvstyre. Det lyder spændende, lyder den umiddelbare reaktion.

Han kan dog godt være bekymret for, at udgifterne samlet set skal reduceres med tre milliarder kroner.

I regeringsgrundlaget "Ansvar for Danmark" står blandt andet: "A-kasser og private leverandører skal spille en større rolle i indsatsen for dem, der kun i korte perioder står uden arbejde, uden at det svækker tilskyndelsen til job. Den øvrige beskæftigelsesindsats skal i højere grad prioritere de borgere, der har større udfordringer med at finde et job. De skal i stedet omfattes af mere værdige indsatser med større effekt".