Regningen for en måneds el lød på 50.000 kr., så hvorfor smiler Karen?

MOSBJERG:En fugl i hånden er bedre end ti på taget - men et solcelleanlæg på taget er bedre end konstant ondt i maven over de stigende energi-udgifter.

Det fandt de ud af i Mosbjerg, da uddeleren i den lokale Dagli'Brugsen åbnede el-regningen for august måned: Omkring 50.000 kroner i stedet for knapt 20.000 kroner, som man ellers var vant til, lød regningen på.

- Så kunne vi jo godt regne ud, at der nok ikke ville være brugs ret meget længere, hvis det blev ved, fortæller Karen Pedersen, der har været uddeler i Mosbjerg i 32 år.

Netop taget i brug

Hvis solen skinner en hel dag fra skyfri himmel, så kan solcellerne levere strøm nok til at holde butikken kørende fra åbning til lukketid. Foto: Martin Damgård

Bestyrelsen var hurtig til at træffe en beslutning, der skulle tage brodden af de stigende energi-udgifter: Der blev bestilt et solcelle-anlæg til godt 300.000 kroner.

- Hvis solen skinner en hel dag, så kan anlægget forsyne os med strøm til en hel dag. Vi regner med, at investeringen er tjent hjem i løbet af ganske få år, siger Karen Pedersen.

Anlægget på taget er netop blevet taget i brug.

- Så vi glæder os til at se den næste el-regning, lyder det.

I forvejen har butikken plukket de lavthængende frugter ved at huske at slukke lys og tillade temperaturen på øl og vand på køl at gå fra fire til en halv snes grader.

Butikken varmes op med oliefyr, og indenfor for en overskuelig årrække er det også planen, at fyret skal afløses af et anlæg, der kan bruge overskudsvarmen fra køle- og fryseanlæggene i butikken.

Som en humlebi

Der bor ikke mange mennesker i Mosbjerg, men foreningslivet, brugsen og friskolen har en forståelse for, at man støtter op om hinanden. Foto: Martin Damgård

Karen Pedersen har efterhånden været uddeler i Mosbjerg i 32 år, og da hun kom til, var butikken faktisk lukningstruet.

- Vi har ikke haft underskud i mange år, og det har udviklet sig til en fornuftig forretning. Men brugsen er lidt ligesom humlebien, der ikke burde kunne flyve, for der bor kun 235 mennesker i Mosbjerg, siger Karen Pedersen.

Kunder fra oplandet og nabobyen Tolne - og så det forhold, at uddeleren efter eget udsagn sidder ret tungt på kassen - hjælper godt på situationen.

Men helt afgørende er det, at byens friskole, butikken og foreningslivet har forståelse for, at de er afhængige af hinanden, påpeger uddeleren.

- Folk ved godt, at de skal handle i brugsen, hvis den fortsat skal være her. Vi sponsorerer eksempelvis rundstykker til en "pedel-bande", som både ordner praktiske opgaver på skolen, men også lige kan fjerne algerne på vores vognskur. Og når der skal arrangeres julefrokost i Tolne Skovpavillon, så handler den lokale arrangør også ind hos os, fortæller uddeleren.

Og nu vi er ved det lokale, så har Dagli'Brugsen selvfølgelig bestilt solcelle-anlægget hos el-installatør Jens Lauritsen, der selv bor i lokalområdet.

Foto: Martin Damgård

Krisehjælp efter røveri

Personalet i Dagli'Brugsen i Mosbjerg har i øvrigt tidligere på året været udsat for en barsk oplevelse:

En 18-årig mand begik knivrøveri mod butikken i august og truede sig til at få udleveret 2.500 kroner - kort efter blev han anholdt, sigtet og fængslet.

- Det var de unge, der var på arbejde. Jeg var dernede to minutter efter og samme aften var der krisehjælp, så der blev taget hånd om dem, fortæller Karen Pedersen, der oplyser, at de pågældende medarbejdere stadig er ansat i butikken.