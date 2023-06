Rejsegilde for 10.000 kvadratmeter stort byggeri

SINDAL:Det er ni måneder siden, at det første spadestik blev taget til Sindals nye plejehjem.

Og nu har der også været rejsegilde for det 10.000 kvadratmeter store byggeri.

Det oplyser Hjørring Kommune i en pressemeddelelse, hvor de også peger på, at der har været åbent for navneforslag. Til rejsegildet afslørede formand for sundheds-, ældre- og handicapudvalget i Hjørring Kommune, Claus Mørkbak Højrup, hvad navnet blev - valget var faldet på Soldalhus:

- Navnet er valgt, fordi Soldalen er et gammelt navn for Sindal. Samtidig tydeliggør navnet, at Soldalhus er et sted, der rummer mange elementer. Det er et hjem for nogle og et center for andre. Alle skal føle sig velkomne i Soldalhus.

Soldalhus er det ny navn, som blev afsløret til rejsegildet. Foto: Hjørring Kommune

Soldalhus skal bl.a. danne ramme om 96 plejeboliger, der afløser det nuværende ældrecenter i Sindal, Vendelbocenteret, og ældrecenter Smedegården i Bindslev. Derudover skal Soldalhus indeholde Aktivhuset Sindal, en træningsenhed samt en sygeplejeklinik, der i dag alle holder til andetsteds i Sindal.

- Der arbejdes også på at etablere en café betjent af borgere med behov for særlige arbejdshensyn på grund af fysiske eller psykiske forhold, oplyser Hjørring Kommune i pressemeddelelsen.

Alle interesserede kan få en rundvisning på byggepladsen 26. september kl. 16-17.

NCC leder byggearbejdet, som ventes at stå færdigt i sensommeren 2024.

Soldalhus er tegnet af arkitektfirmaet Cubo, der også er totalrådgiver på projektet. Skaarup Landskab står for landskabet, mens Niras er ingeniørfirma på projektet.