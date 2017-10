Rekordfest i Hjørring

HJØRRING: Børnenes Rekordbog 2018 er på gaden, og den begivenhed blev lørdag markeret med en stor udgivelsesfest i Metropol ShoppingCenter i Hjørring.

Børn og pædagoger fra hele landet var kommet til Hjørring for at deltage i boglanceringen, og dagen igennem forsøgte de at slå nuværende rekorder - både deres egne og rekorder sat af andre børn.

Men inden det skete, var der officielle taler, ballonopsætning i Hjørrings midtby og kåring af Årets Børneven.

Togfører, spasmager og ildsjæl Krumme Schmidt fra Hjørring Handel fik den ærefulde titel som lokal børneven. Med den fulgte en smuk skulptur, diplom - og selvfølgelig en udgave af den nye Børnenes Rekordbog.