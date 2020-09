Rekordforsøg i luften over Vendsyssel: - Vejret er sur røv

Sindal: Et rekordforsøg er i gang i Sindal Lufthavn, hvor de unge faldskærmsudspringere, Anders Skovsgaard og Mikkel Normann Jensen forsøger at slå den danske rekord i flest faldskærmsudspring på én dag.

De skal nå over den hidtidige rekord på på 52 spring på én dag, men fra morgenstunden drillede vejret, så de to håbefulde springere måtte holde pause.

- Regnen er ikke noget problem, men der har været problemer med lavt hængende skyer, og de skal kunne se jorden når de springer fra en kilometers højde, fortæller instruktør Thomas Madsen fra faldskærmsklubben, Nordenfjords, der holder til i lufthavnen.

Syv spring i timen

Rekordforsøget varer fra solopgang til solnedgang, men ved ti-tiden havde de to springere kun nået fire spring.

- Det er sur røv, men vi må bare håbe det bedste og klø på, og vi tror stadig på det, lød det fra den ene faldskærmsudspringer, Anders Skovsgaard.

Under optimale forhold, kan de to springere nå syv faldskærmsudspring i timen og et større hold af instruktører og professionelle faldskærms-pakkere, sørger for at sikkerheden er i orden.

- Vi skal hele tiden sikre os, at de er fokuserede og klare i blikket. Det er en meget fysisk hård udfordring, siger Thomas Madsen.

Senere på dagen kan opfriskende vind blive et problem for rekordforsøget