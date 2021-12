Rekordhøj smitte blandt ansatte på nordjyske sygehuse

NORDJYLLAND:Den hastigt stigende coronasmitte har også ramt medarbejdere på de nordjyske sygehuse.

I løbet af december er antallet af smittede medarbejdere på sygehusene i Region Nordjylland mere end tredoblet. Fra 61 smittede ved månedens start til nu 203 smittede medarbejdere, ifølge tal offentliggjort af Region Nordjylland mandag.

Aldrig før har der været så mange coronasmittede sygehusmedarbejdere i regionen.

Pressede sygehuse

Sygemeldingerne skaber ekstra pres på de nordjyske sygehuse, der i forvejen har været nødt til at udsætte ikke-kritiske operationer på grund af flere corona-ramte patienter på intensivafdelingerne.

- Mange af de smittede medarbejdere er smittet i hjemmet - en konsekvens af den stigende smitte i samfundet. Kun en mindre andel smittes på hospitalet. Vi forsøger at dække sygemeldinger ind med vikarer, oplyser klinikchef Bent Wulff Jakobsen, Klinik Medicin og Akut på Aalborg Universitetshospital.

Også Regionshospital Nordjylland - med afdelinger i Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev og Skagen - er påvirket af den øgede smitte blandt medarbejdere.

- Selvfølgelig kan vi mærke, at kolleger er syge - vi skal have vagtplaner til at hænge sammen. Men hos os har vi heldigvis været forskånet for større udbrud på afdelingerne, fortæller hospitalsdirektør Henrik Larsen fra Regionshospital Nordjylland.

- Lige nu er det smitten ude i samfundet, der også rammer vores kolleger og medarbejdere. Når folk har fri fra arbejdet, er de jo i lige så høj grad eksponeret for smitte som alle andre. Indtil videre har vi kunnet håndtere det, tilføjer hospitalsdirektøren.

Færre operationer

De flere indlagte corona-patienter medfører, at der er færre pladser på hospitalets intensivafdeling. Det betyder færre intensivpladser til patienter, der skal opereres, og derfor har regionshospitalet skruet ned for antallet af ikke-akutte operationer.

Corona-smitten i Danmark satte mandag ny rekord med 16.164 nye tilfælde det seneste døgn. I Nordjylland blev 1410 personer testet positive for covid-19 fra søndag til mandag.

Antallet af indlagte corona-patienter er på landsplan vokset med 29 det seneste døgn til nu 608 indlagte. Af dem er 58 indlagt i Nordjylland.

På de nordjyske sygehuse har antallet af indlagte med corona dog været nogenlunde stabilt i december, hvor tallet har varieret mellem 49 og 59 indlagte. Mandag var der 58 corona-patienter på landsdelens sygehuse.