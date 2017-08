Rekordmange elever på efterskole

NORDJYLLAND: 28.800 elever har dette år pakket kufferterne ud på en efterskole. Det er det højeste antal, siden den første efterskole åbnede for knap 170 år siden.

Stigningen gør sig ikke mindst gældende på efterskolerne i Nordjylland, der kan byde velkommen til godt 90 flere elever end i 2016.

En af årsagerne er ifølge Inger Dueholm, der er forstander på Ingstrup Efterskole og formand for Efterskoleforeningen i Region Nordjylland, den, at danskernes økonomi er blevet mere stabil.

- Samtidig har vi fået flere penge til at dele ud til de familier der ikke har haft råd før. Skolerne er blevet rigtigt gode til at bruge den pulje.

Gode til at reklamere for sig selv

Men efterskolerne har også generelt fået et godt ry, mener Inger Dueholm.

- Vi er blevet bedre til at fortælle om os selv, og vi har via de sociale medier fået meget bedre muligheder for at gøre det.

Den fortælling, som efterskolerne har haft succes med at skabe, er der mange forældre og elever der finder positiv. Den rammer en tilstand, der præger mange unges liv i dag. mener forstanderen

- Vi har i Ingstrup blandt andet oplevet en stor interesse for et valgfag, der hedder stresshåndtering. Vi har rigtigt mange børn, som er så pressede i deres dagligdag. De skal have gode karakterer, de skal videre, de skal blive til noget, de skal have en god uddannelse. De vil så gerne gøre det så godt, og så skal de se godt ud samtidig.

Ned i gear

På efterskolen, kommer man ned i gear, og de unge kan skabe et rum, hvor der er tid og plads til at tænke sig om, mener Inger Dueholm.

- Det er ikke sådan, at de bare går og drysser på en efterskole, for der er meget de skal klare, men det er nok på en anden måde.

Alle regioner med undtagelse af Fyn har oplevet fremgang i elevantallet.