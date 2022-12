Renset vand giver billig varme til 2000 husstande: - Der er ingen grund til at udviklere udefra tjener penge på det her

HJØRRING:Et kæmpe bassin med renset spildevand kan levere varme til 2000 husstande i Harken og Hjørring.

Bassinet finder man på Hjørring Renseanlæg ved Hæstrup, og Hjørring Varmeforsyning står klar til at investere 60 millioner kroner i en 6 megawatt varmepumpe, der køler vandet i det store bassin 10 grader ned og omsætter energien fra vandet til varme.

Pumpen kan køre døgnet rundt, året rundt, og Hjørring Vandselskab er meget gerne med.

- Varmen i det rensede vand er en ressource, som ikke bliver udnyttet i dag, så det er helt oplagt. Det sparer CO2, og det kan være med til at forbedre vores processer på renseanlægget, så vi udleder mindre lattergas, siger Jakob Bisgaard, direktør for Hjørring Vandselskab, i en pressemeddelelse.

Direktøren for Hjørring Varmeforsyning - Per Sørensen - tilføjer, at der er rigtig god økonomi i en varmepumpe.

- Lige nu er elpriserne høje, men når de når et mere normalt niveau, vil det være den billigste måde, vi kan producere varme på. Vores beregninger viser, at det med normale elpriser kan sænke varmeprisen med 8-10 procent, fortæller Per Sørensen i samme pressemeddelelse.

Endnu billigere kan det blive, hvis varmeforsyningen alene eller sammen med Hjørring Vandselskab kan opføre vindmøller, som producerer strøm til varmepumpen. Det kræver en lovændring, som var på vej i det gamle folketing.

Forbrugerne får udbyttet

Møllerne vil også kunne levere strøm til pumper og andet udstyr hos Hjørring Varmeforsyning - og til et stort elforbrug i Hjørring Vandselskab.

- Fordelen vil være, at udbyttet fra vindmøllerne går direkte til forbrugerne i Hjørring Kommune. Der er ingen grund til, at udviklere udefra tjener penge på den energi, vi producerer og bruger her lokalt, mener Per Sørensen.

De to selskaber har det til fælles, at de ikke skal skabe et overskud til nogen ejere. De skal levere varme og rent vand så billigt som muligt til forbrugerne i Hjørring Kommune. Det kan vedvarende energi medvirke til.

Varme i Harken og penge til forbrugerne

Placeringen i Hæstrup betyder også, at en del af varmen fra den kommende varmepumpe kan komme til forbrugere i Harken, som Hjørring Varmeforsyning har tilbudt at blive koblet på fjernvarmen. Varmepumpen kan være køreklar i 2024.

Daniel Vestergaard (K), der er medlem af byrådet og formand for Hjørring Vandselskab, er begejstret for det fælles projekt.

- Det er et eksempel på, hvad vi er gode til i Hjørring: At arbejde sammen på tværs og udnytte hinandens ressourcer klogt. Dette taler ind i den klimadagsorden vi skal have for øje, og det er også en god forretning. Det kommer til at gavne forbrugerne af vand og varme, som langt hen ad vejen er de samme mennesker, siger Daniel Vestergaard i pressemeddelelsen.