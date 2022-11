Restaurant i havneby solgt for stort millionbeløb: - Jeg har sagt nej til flere

HIRTSHALS:For et års tid siden satte Mona og Ejvind Kjeldsen Jensen deres livsværk til salg.

Restaurant Lilleheden i Hirtshals fik et sat prisskilt på 12,5 millioner kroner i ruden - og nu er den solgt.

- Papirerne er skrevet under, men undervejs i processen har jeg sagt nej til flere henvendelser, fordi jeg ville have, at kvaliteten skulle være i orden med en ny ejer, siger Ejvind Kjeldsen Jensen.

Fra årsskiftet skifter restauratør-kasketten til Christoffer Ramberg, der er køkkenchef på Lilleheden.

Christoffer Ramberg er køkkenchef - fra årsskiftet overtager han restauratør-kasketten fra og Ejvind Kjeldsen Jensen. Foto: Jens Brændgaard

Han har købt stedet sammen med samleveren Pernille Hansen - de har tre børn - samt Kristan Ritter Larsen.

Ifølge Ejvind Kjeldsen Jensen er Lilleheden handlet til den udbudte pris.

Selvstændig som 21-årig

- Jeg er glad for, at vi har solgt til Christoffer. Han har overblikket og den rigtige indstilling, lyder skudsmålet fra Ejvind Kjeldsen Jensen.

Han og Mona valgte sidste år at sætte restauranten til salg for at få tid til andre ting i livet. De bor i Hjørring i Bagterp-området, og de har tre døtre og ni børnebørn - og alle bor ret tæt på restauratør-parret.

Foruden mere tid sammen med familien så er der også noget andet, der trækker.

- Vi vil rundt og se Danmark sammen om sommeren - blandt andet mange af øerne, lyder det.

Parret har desuden sommerhus i Tornby.

Ejvind Kjeldsen Jensen begyndte som selvstændig i en alder af blot 21, da han åbnede åbnede Chicken & Burger i Hirtshals i 1981.

- Man kan sige, at jeg har arbejdet i 100 år, hvis man regner det antal timer om, som jeg har brugt i branchen. Og nu glæder vi os til at nyde vores otium - jeg ved jo ikke, om jeg stiller træskoene om et eller tyve år, som Ejvind Kjeldsen Jensen siger.

Lilleheden har 20 fastansatte og 30 afløsere tilknyttet - og 85 er i uniformen om sommeren.

Efter årsskiftet fortsætter Ejvind Kjeldsen Jensen i en konsulentrolle på Lilleheden.