Retsopgør om ulovlig kystsikring fortsætter: - Dommen var alt for hård

LØNSTRUP:Det retslige opgør om ulovlig kystsikring ved de truede sommerhuse syd for Lønstrup er ikke slut. Fire personer og en tilhørende forening, der i byretten i Hjørring 14. februar blev dømt skyldige i overtrædelse af naturbeskyttelsesloven, kystsbeskyttelsesloven og klitfredningen, har nu besluttet at anke dommen til landsretten. Det oplyser de dømtes advokat, Anders Stoltenberg.

- Mine klienter og jeg mener, at dommen er alt for hård, og vi vil fortsat gå efter frifindelse, siger Anders Stoltenberg, der i retten argumenterede for, at nødretsbestemmelserne i straffeloven skulle lægges til grund for en frifindelse.

Byretten i Hjørring fandt det bevist, at de fire tiltalte - to mænd på 69-år, en 66-årig kvinde og 40-årig mand stod bag udlægningen af i alt 650 tons kampesten på stranden nedenfor de truede sommerhuse i juni 2016. Det skete uden forudgående tilladelser. I december 2017 blev der sikret yderligere med sten og beton på klinten, der er udpeget som Natura 2000, og hvor det derfor ikke har været muligt at få tilladelse til hård kystsikring. Der blev også lavet omfattende terrænregulering omkring de truede sommerhuse.

Retten i Hjørring lagde vægt på " forholdenes karakter og grovhed" og dømte de tiltalte efter anklageskriftet, og det betøde bøder på mellem 50.000 og 100.000 kroner til hver af de tiltalte - i alt bøder på 425.000 kroner.

Det var dokumentation for bestillinger og betaling for det udførte arbejde, der kædede de tiltalte sammen med selvtægten på kysten.

Forsvaret argumenterede også for, at de offentlige myndigheder i virkeligheden har svigtet deres forpligtelser i forhold til bestemmelser i EU om Natura 2000 udpegningen, fordi man har ladet havet æde af den natur som er beskyttet.

- Vi vil landsretten skrue op for argumentationen i forhold til EU-ret og bestemmelserne om udpegning af Natura 2000, siger Anders Stoltenberg.

Det er foreløbig uvist, om de ulovlige sten skal fjernes igen fra stranden og klinten. Ifølge Kystdirektoratet afventer man den endelige dom, før der bliver taget stilling til det spørgsmål.