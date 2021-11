Retten har talt: Lamborghini fortsat bag lås og slå

HJØRRING:Det var helt efter bogen, da politiet 7. oktober stoppede en norsk bosiddende mand i hans nyindkøbte Lamborghini og beslaglagde bilen med henblik på konfiskation. Det blev mandag slået fast ved Retten i Hjørring.

På Motorvej E39 lige syd for Hjørring var manden blevet målt til at køre 236 km/t i bilen, som han havde købt samme dag i Tyskland for to millioner kroner. Bilen blev standset lige før Hirtshals, og har lige siden været i politiets varetægt - det bliver den altså ved med at være en rum tid endnu.

Loven om vanvidskørsel, der trådte i kraft tidligere på året, sætter netop muligheden for beslaglæggelse og senere konfiskation i spil. Hastigheder over 200 km/t tæller tæller ind under kategorien "vanvidskørsel".

- Nu har vi haft et retsmøde under efterforskning, hvor retten har godkendt og opretholdt beslaglæggelsen af bilen - og så kommer der så en straffesag, fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Morten Sønderby.

Den to millioner kroner dyre Lamborghini blev beslaglagt af politiet efter vanvidskørsel på E39.

Retsmødet var i første omgang planlagt til at finde sted allerede i slutningen af oktober, men da bilens ejer valgte at knytte en forsvarer til sagen, var der pludselig en kalender mere i spil, da mødedatoen skulle fastlægges.

Hvor længe føreren af Lamborghinien skal vente på næste skridt i sagen, tør Morten Sønderby ikke spå om. Sandsynligheden for at næste møde i retten først finder sted i det nye år er ganske stor.

- Kalenderen skal jo gå op i forhold til både anklagemyndigheden, forsvarer og retten. Men der kan jo opstå huller, som betyder, at det bliver tidligere, siger anklageren.