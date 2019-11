Retten nedlægger referatforbud i de første nordjyske Umbrella-sager

HJØRRING:De første nordjyske sager i det såkaldte Umbrella-kompleks, hvor i alt 32 nordjyder er tiltalt for at have delt en børnepornografisk video med en dengang 15-årig pige, begyndte fredag ved Retten i Hjørring.

Men det er meget begrænset, hvad offentligheden får at vide fra retssagerne. I hvert fald fra de tre sager, der fredag blev behandlet i Hjørring.

Allerede ved den første sag, hvor det var en 20-årig kvinde der var tiltalt, blev der nemlig nedlagt referatforbud.

Det var bistandsadvokaten for den forurettede pige og forsvarsadvokaten for den 20-årige kvinde der begærede både navneforbud og referatforbud.

Og det valgte retten at efterkomme med den begrundelse, at en offentlig gengivelse af sagen ville udsætte nogen for unødig krænkelse.

Dermed er pressen udelukket for at fortælle om sagen - herunder hvordan de tiltalte forholder sig til tiltalen.

Der vil også først bliver afsagt dom i de enkelte sager fra Hjørring, når alle sagerne har været behandlet i retten. I alt 15 sager skal behandles i Hjørring, og det forventes at den sidste sag er afsluttet 15. november, hvorefter der altså vil blive afsagt domme.

I december vil resten af sagerne så blive behandlet i Aalborg.

Video delt på Facebook

Umbrella-sagen begyndte i 2015, hvor den 15-årige festede med flere unge drenge i et privat hjem i Nordsjælland.

Kort tid efter opdagede pigen, at videoer med seksuelle optagelser af hende florerede på nettet.

Politiet forsøgte efterfølgende at fjerne videoerne, men fra marts 2015 indtil efteråret 2017 blev videoen delt med over 4.700 personer på Facebook og i Messenger.

Da det sociale medie opdagede videoerne, udleverede de navne og informationer om delingerne til politiet i Danmark.

Over 1000 unge sigtet

Herefter rullede sagen i offentligheden, og i januar 2018 meddelte politiet, at over 1000 unge ville blive sigtet for at have delt sex-videoen.

Men der skulle gå over et år, inden sagerne kunne få sin afslutning. Der skulle nemlig først køres ni prøvesager i det store sagskompleks - hvoraf en da dem nåede helt til Højesteret.

Her blev en 20-årig mand idømt 40 dages betinget fængsel for at dele to videoer til mindst 35 personer.

I andre prøvesager har unge fået 20 og 30 dages betinget fængsel for at have delt to videoer til lidt færre personer, mens andre har fået bøder på mellem 1.500 og 2.500 kroner for at have delt en video.

Udover straffesagerne er der også blevet sendt bødeforlæg ud til 30 andre unge nordjyder i sagskomplekset.