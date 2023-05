Revy betalte ikke husleje til kriseramt teater, der nu kommer under skærpet tilsyn

HJØRRING:Vendsyssel Teater valgte alt for sent at fortælle Hjørring Kommune om den sande driftssituation og et truende underskud for 2022 og 2023.

Det bekræfter en ny redegørelse fra kommunens forvaltning om hele det forløb, der nu ser ud til at koste Hjørring Kommune og dermed skatteborgerne en ekstraregning på 5,2 millioner kroner.

Redegørelsen afslører også, at teatret, der modtager 17 millioner kroner årligt i offentligt tilskud, har haft en aftale med Hjørring Revyen, der har betydet, at revyen ikke har betalt husleje siden 2018, hvor revyen flyttede fra Vendelbohus til Vendsyssel Teaters nye teaterbygning.

På Vendelbohus var den årlige husleje 300.000 kroner om året for at bruge faciliteterne til opsætning af revyen. Her var der tale om, at revyen lejede sig ind til markedspris.

Men det er mere uklart, hvad betingelserne var for samarbejdet med Vendsyssel Teater. Det blev lanceret som en CO-produktion.

Indirekte tilskud

En kritisk BDO revision viser, at Vendsyssel Teater i 2022 ydede arbejde og bidrog med materialer til revyen for 400.000 kroner. BDO betegner det som et "indirekte tilskud". Derudover er der heller ikke blevet betalt husleje.

"Al udlejning skal ske til markedspris, med mindre der er tale om udlejning til støtteberettigede foreninger eller kommunale aktiviteter", hedder det i kommunens redegørelse.

Hjørring Revyen skal betale markedsleje til Vendsyssel Teater. Foto: Henrik Bo

Formand for Vendsyssel Teater Henrik Jørgensen oplyser til Nordjyske, at der i stedet har været en samarbejdsaftale, hvor teatret har fået betaling i form af en andel af revyens overskud.

Det fremgår imidlertid ikke af regnskaberne, heller ikke i Hjørring Revyens regnskab. Hjørring Revyen havde i 2022 et overskud på 181.000 kroner.

Økonomi for Vendsyssel Teater Vendsyssel Teater modtager årlige tilskud fra: Hjørring Kommune: 8.002.387 kr.

Frederikshavn Kommune: 840.000 kr.

Statstilskud (Slots- og Kulturstyrelsen): 8.600.000 kr. Teatrets egenkapital ved indgangen til 2022: 1.090.235 kr. Egenkapital ved udgangen af 2022: -969.000 kr. Forventet årsresultat for 2023: -2.854.000 kr. VIS MERE

- Der skal naturligvis rettes op på det her, og der skal foreligge en klar aftale mellem revyen og Vendsyssel Teater, for at kommunen kan støtte op om en genopretningsplan, siger borgmester Søren Smalbro (V).

Hjørring Byråd skal her i maj beslutte, om kommunen vil yde et ekstraordinært tilskud på 5,2 millioner kroner for at dække hullet i økonomien, eller om der skal være tale om et lån.

Der lægges også et skærpet tilsyn med teatrets drift med første opfølgning allerede i juni i år. Vendsyssel Teater forpligtes til at genforhandle aftalen med Hjørring Revyen, De offentlige bidragsydere skal tidligt inddrages, hvis der opstår usikkerhed om, hvorvidt de økonomiske forudsætninger holder, og det skal klart fremgå af bestyrelsens referater, hvilke indsatser der iværksættes.