Revy i 50 år: Svedige Per drak et helt glas vodka og Trine overvandt en vild vandskræk

HJØRRING:Forestil dig Hjørring Revyens direktør Per Pallesen inde i en jukebox, iført nissetøj mens han kampsvedende triller rundt inden forestillingen i foyeren og for en krone synger de numre fra jukeboxen, gæsterne ønsker.

- Det var sommer og meget varmt i nissetøj, så en venlig sjæl kom med et glas vand. Jeg var jo så tørstig, at jeg drak hele glasset, før jeg opdagede, at det var vodka. Det er så den eneste gang, jeg gik fuld på scenen, fortæller Per Pallesen.

Der er uden tvivl mange andre gode historier - som den med vodkaen, der aldrig tidligere er blevet delt med et større publikum.

Og i anledning af revyens 50-års fødselsdag har vi bedt om sjove historier fra livet bag scenen fortalt af nogle af dem, der var der: Per Pallesen, Flemming Jensen og Trine Gadeberg.

Per Pallesens Mathiessen blev en af de allermest berømte figurer fra Hjørring Revyen. Arkivfoto: Bente Poder

Revyen selv udgiver en jubilæumsbog 13. april med titlen ”Musik, poesi & galskab”.

Her har forfatter Jørgen Pyndt talt med en lang række mennesker om revyens betydning for dem, for byen og for revygenren i Danmark.

De samtaler er der kommet en grundig og gennemarbejdet bog ud af - det er revyens officielle historie på godt og ondt.

Her fortsætter vi derimod med oplevelserne "bag scenen".

Tusch på tangenterne

Forestil dig selvsamme Pallesen, direktøren for det hele, snige sig hen til kapelmesterens klaver kort før en forestilling og med en tusch male alle de sorte tangenter hvide og de hvide tangenter sorte.

- Kapelmesteren Poul Godske opdagede det først, da han skulle til at spille. Han kom dog hurtigt efter det, fortæller Per Pallesen med latter i stemmen.

En anden practical joke kom til at koste dyrt i renseriregninger. Den historie involverede publikum.

Vand fra oven

Flemming Jensen, der skrev teksterne til Hjørring Revyen i en årrække sammen med Henrik H. Lund og Arne Forchhammer, fortæller:

- Vi havde skrevet et nummer om det danske sommervejr.

Per Pallesen, Trine Gadeberg og Flemming Jensen under prøverne til årets Hjørring Revy 2005. Arkivfoto:Bent Bach

- Og så havde vi fået monteret et kobbervandrør langs med balkonen, supplerer Per Pallesen.

- Så hver gang, vi i nummeret nævnte ordet vand eller regn, sprøjtede vandet ned i hovedet på publikum, forklarer de.

Med til historien hører, at Per Pallesen havde fået leveret 600 paraplyer, som de forsøgte at sælge inden forestillingen. Men salget gik slet ikke. Ingen gæster troede, de havde brug for en paraply midt om sommeren.

- Næste år skulle vi af med de paraplyer og solgte dem igen, og da ville publikum sikre sig, at det ikke regnede på dem fra loftet. Men da regnede det ikke - i stedet havde vi købt en stor vindmaskine, så fruerne fik blæst frisuren igennem, fortæller Per Pallesen, der mindes, at kun ganske få blev sure over regnvejret.

Her har Flemming Jensen en anden erindring.

- Aah, der var nu nogle damekjoler, som blev sendt til rensning som erstatning, og Per sagde efterfølgende til mig: "Du er en dyr dreng", husker tekstforfatteren, der stod for regnvejrsnummeret.

Vandskræk i mange år

Vand i en helt anden alvorlig kontekst er et af de minder, Trine Gadeberg har med sig i bagagen fra Hjørring.

- Det var i 2019, at jeg besluttede mig for ikke at være vandskræk mere. Jeg havde haft en forfærdelig oplevelse som barn med at blive holdt under vandet. Jeg var virkelig bange for vand, fortæller Trine Gadeberg.

Hun og hendes mand, skuespilleren Kasper Le Fevre, boede i et dejligt sommerhus i Tversted, og Trine kunne se, hvor stor glæde de andre havde med at bade i havet.

- Så Kasper brugte hele sommeren 2019 til at øve med mig. Den første uge gik jeg i vandet til anklerne, næste uge til knæene, så satte jeg mig ned i vandet, og jeg endte med at springe på hovedet. I dag bader jeg året rundt og er en glad vinterbader. Og jeg øver mig fortsat i at springe på hovedet.

Årets revy-hold 2019 bestod af Trine Gadeberg, Preben Kristensen, Kasper Le Fevre og Carsten Svendsen. De første har været med siden og er med til at fejre revyens 50 års fødselsdag. Arkivfoto: Lars Pauli

Trine Gadeberg kom med i Hjørring Revyen første gang i 2005, og det år mistede hun sit kørekort.

- Jeg havde få måneder inden prøverne til revyen i Hjørring overset et vejarbejde, da jeg en dag var på vej fra Esbjerg til Lolland-Falster til et job som sangerinde for Bent Fabricius Bjerre. I dag ville jeg have fået et klip i kørekortet, men i 2005 skulle jeg op til en ny køreprøve.

25 svære spørgsmål

Så når Trine Gadeberg ikke øvede numre til revyen, sad hun og terpede teori fra en cd-rom.

- Der var 25 spørgsmål, og jeg havde 25 fejl første gang, jeg svarede på spørgsmålene. Alle mine gæster blev den sommer bedt om at svare på de 25 spørgsmål, så de kunne se, hvor svært det var.

- Jeg tog teoritimerne hos Jettes Køreskole i Hjørring. Da prøvedagen kom, havde jeg NUL fejl. Derfor fik jeg en kuglepen af Jette, og det var kun dem med nul fejl, der fik en kuglepen, husker Trine Gadeberg.

Når hun om mindre end to måneder går på scenen til 2023-revyen 10. juni, er det således fjerde år, hun er med (2005, 2019, 2021, og 2023).

Trine Gadeberg i en af nutidens kendteste figurer fra Hjørring Revyen, nemlig Pelle. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Hjørring Revyen blev på grund af covid-19 ikke gennemført i 2022. Og af økonomiske grunde holdt man pause fra 2006 og startede så igen i 2011.

Flotte billettal

Opbakningen til revyen er imponerende. Den ledes i dag af Henrik Baloo Andersen, og han kan glæde sig over, at der i fjor var totalt udsolgt, og indtil videre er der solgt 85 procent af billetterne til Hjørring Revyen 2023.

- Når Hjørring Revyen har premiere 10. juni, så er det præcis 50 år siden, den første udgave af den landskendte og populære revy blev spillet. Det bliver markeret med brask og bram, lover Henrik Baloo Andersen.

Holdet på scenen i år er ægteparret Trine Gadeberg og Kasper Le Fevre, Preben Kristensen, Christiane Gjellerup Koch og Donald Andersen.