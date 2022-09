Rideklub åbner for æselterapi med Conrad, Anton og Asger

Rideklubben SRV Tyrsig tilbyder som noget nyt terapi med æsler, som har en magisk virkning, både på børn med særlige behov og ældre på plejehjem.

Det oplyser rideklubben i en pressemeddelelse. De har fået tre æsler som supplement til klubbens ti skoleheste, og klubbens daglige leder Heidi Holm oplever, at de har en meget stor opmærksomhed på mennesker.

- De opsøger selv og tager kontakt, oplyser hun.

- Æsler er gode terapeuter - æsler er meget sociale dyr, og blandt andet derfor er de meget velegnede at bruge til terapi, oplyser Heidi Holm.

To af ridkelubbens folk har uddannet sig indenfor æselterapi. foto: Rideklubben SRV Tyrsig

Sammen med klubbens formand Hanne Jensen har hun taget en uddannelse i terapi med æsler – eller asino-terapi som det også hedder.

- Vi tog uddannelsen sidste år, men på grund af corona og så videre er det først for alvor nu, at vi er klar til at tilbyde asino-terapi, oplyser Heidi Holm.

Ligesom man kan gå til hest i Rideklubben SRV Tyrsig, så er det nu også muligt at gå til asino-terapi, hvis man er medlem af klubben.

- Men vi tager også gerne folk eller grupper ind og arrangerer noget på timebasis eller dagsbasis, hvis nogen gerne vil have en god oplevelse i selskab med disse utroligt dejlige dyr, oplyser Heidi Holm.

Diagnoser og særlige behov

Rideklubben oplyser, at Asino-terapi stammer fra Frankrig, og at det har været kendt igennem mange år, at æsler har en helt særlig virkning på mennesker.

- Det gælder for eksempel børn og unge med særlige behov. Måske fordi de har ADHD eller autisme eller er udviklingshæmmede. Også mennesker med posttraumatisk stress syndrom eller demens kan have helt særlig glæde af terapi med æsler, oplyser Heidi Holm, der understreger, at også mennesker uden særlige behov eller diagnoser kan have meget stor glæde os nytte af samvær med æsler.

- Derfor er vi også friske på eksempelvis besøg fra plejehjem. Hvis de ældre skal på udflugt, så skulle de tage og lægge vejen forbi os og opleve, hvor stor en fornøjelse, det er at være sammen med æsler.

Æsler kan noget særligt, oplever de i Rideklubben SRV Tyrsig. Foto: Rideklubben SRV Tyrsig

Rideklubben er også åben for at tage et æsel eller to med på plejehjem, hvis det skal være.

En ting, de oplever at æsler kan, at de generelt er meget roligt af sind, og den ro forplanter sig mere eller mindre automatisk til de mennesker, som et æsel er sammen med.

- Deres ro smitter af på os og reducerer eksempelvis stress, forklarer Heidi Holm.

En terapitime med æsler kan omfatte forskellige aktiviteter som at strigle æslerne, give dem mad, hjælpe i deres stald og bare i det hele taget være sammen med dem og klappe dem eller gå en tur med dem.

Rideklubben råder også over store ridehaller, så er vejret dårligt, er der gode muligheder for indendørs aktiviteter med Conrad, Asger og Anton.