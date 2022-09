Lynet slog ned i Rikkes gård: - Efter fem minutter hørte jeg en underlig knitren

HJØRRING:Rikke Zimmer lå klokken seks søndag morgen i sin seng og lyttede det det voldsomme uvejr, som bragede løs på himlen lige over den nedlagte landejendom på Vellingshøjhedevej, hvor hun og familien har boet de seneste syv år.

- Jeg lå i min seng og tænkte på, hvordan mine to hunde mon tog tordenvejret, da al strømmen pludselig gik. Jeg opdagede det, da vækkeuret gik ud, fortæller Rikke, som i første omgang blev liggende i sin seng.

Hun tænkte, at lynet var slået ned og havde afbrudt relæet. Det ville hun tænde igen, når hun stod op.

Efter 5-10 minutter hørte hun en underlig knitren og tænkte, at hun hellere måtte finde ud af, hvor lyden kom fra.

- Der stod flammer ud af elskabet i bryggerset, og så ringede jeg 112 med det samme.

Lynet er slået ned med en vældig kraft, som har sat elskabet i brand. Foto: Jan Pedersen

Rikke Zimmer bor sammen med sin mand og to døtre på 17 og 18 år, som lå og sov på deres værelser på første sal.

- Jeg har ikke oplevet sådan noget før, så jeg gik i panik, indrømmer Rikke Zimmer, som i første omgang prøvede at råbe døtrene op, mens hun gennede sine hunde i sikkerhed i soveværelset.

- Jeg råbte "Der er brand, I skal ud", og samtidig bimlede og bamlede vores alarm. Jeg vidste ikke, om ilden ville sprede sig lynhurtigt, siger Rikke Zimmer.

Familien fortrak til et selskabslokale, der er etableret i et anneks til huset, mens Nordjyllands Beredskab fik bekæmpet branden i bryggerset. Da det var gjort, blev Skadesservice koblet på for at gøre huset beboeligt.

- Vi har fået at vide, at vi skal bo i annekset den næste uges tid, da der er lagt skum ud i hele huset. Der har også været røg i hele huset, fortæller Rikke, som dog er glad for, at familien kan blive på gården.

- Vi har også tre heste, der skal passes, så det er ikke så let lige at tage hjemmefra, siger hun.

Familien får nu en nødgenerator sat til, indtil der igen kan etableres fast strøm i huset.

Rikke Zimmer selv håber, hun har oplevet et uvejr af den kaliber for sidste gang.

- Det var altså et helt crazy vejr, bemærker hun.