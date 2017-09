Risiko for mere kø i Hjørring

HJØRRING: Der er i forvejen pres på Frederikshavnsvej, og de næste to uger skal bilisterne forberede sig på risiko for endnu mere kødannelse når de kommer fra øst og kører ind mod Hjørring.

På rampeanlægget ved motorvejen skal der laves vejarbejde, som gør det nødvendigt at spærre det ene vestgående spor ind mod byen. Det ventes, at give de største trafikale udfordringer i morgentimerne.

- Det er helleanlægget, der skal ændres for at gøre plads til modulvogntog, så de får adgang til industrikvarteret via Sprogøvej, fortæller vejingeniør i Hjørring Kommune Klaus Lentz.

Kommunen opfordrer desuden bilister og pendlere, der kommer sydfra, til at køre af motorvejen ved Hjørring Syd, for at lette presset på Frederikshavnsvej.

Vejarbejdet er fastsat til 14.9 - 28.9.