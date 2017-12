Ro til kunstmuseum

HJØRRING: Vendsyssel Kunstmuseum var tæt på at miste statsanerkendelsen, som, hvis det var gået helt galt, kunne have betydet en lukning.

Det lykkedes fritids-, kultur- og bosætningsudvalget at finde 1,2 millioner kroner på nær 10.000 kroner på budgettet.

- Det er meget vigtigt for Hjørring kommune, at vi har et statsanerkendt kunstmuseum, som har et levedygtigt kvalitetsniveau, sagde formanden for udvalget Sven Bertelsen.

Statsanerkendelse betyder blandt andet, at museet har visse forskningsmæssige forpligtelser, som Kunststyrelsen ikke mener, at museet har levet op til.

En mistet statsanerkendelse ville betyde at værkerne blev taget fra museet.

Med de knap 1,2 millioner kroner får museet et pusterum, men det bliver det nye byråd, som skal tage stilling til museets fremtid.

Økonomien var gået i stå

- I årevis har vi ikke fremskrevet budgetterne, og det er farligt, for så går økonomien i stå, sagde formanden.

Kulturudvalget nedlægges ved årsskiftet, og opgaverne flyttes til andre udvalg.

- Vi har støvsuget hvert eneste hjørne for at finde de her penge. Så det er måske godt, at udvalget bliver nedlagt, for der intet komme efter, for kassen er helt tom, sagde Sven Bertelsen, som også langede ud efter staten for at begunstige København på kulturområdet.

I hovedstaden giver staten 87 kulturkroner pr borger i tilskud, og kommunerne giver 80. I Nordjylland får vi 43 kroner af staten og betaler selv 109 kr. via skatten.