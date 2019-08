Rocker varetægtsfængslet: Stoppet med kilovis af hash i bilen

HJØRRING: En 42-årig mand blev lørdag varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør ved Retten I Hjørring. Det skete efter, at han fredag blev stoppet på motorvej E45 syd for Limfjorden med 15 kilo hash i bilen.

Det oplyser politikommissær Casper Jacobsen fra Nordjyllands Politi i Hjørring.

Den 42-årige er ifølge Ekstra Bladet et fremtrædende medlem af Bandidos, og han er sigtet for at have transporteret de 15 kilo hash med henblik på at sælge det videre.

Grundlovsforhøret blev holdt bag lukkede døre, så Casper Jacobsen kan ikke oplyse yderligere om sagen.