Røg i køkkenet: Popcornmaskine afbrød gymnaster

HJØRRING: Bagterp Idrætsforenings forårsopvisning i Vendia Hallen i Hjørring lørdag formiddag blev ufrivilligt afbrudt en halv times tid.

Det skete, da en popcornmaskine gik hen og blev lige vel rigeligt varm og sendte så meget røg ud, at brandalarmen gik. Ingen var i fare, udover popcornene i maskinen, men hallen blev tømt for både gymnaster og tilskuere, mens brandfolk kom til stede for at inspicere årsagen til alarmen.

Da først maskinen var kølet ned, og der var sikkerhed for, at der ikke var gået ild i noget, blev folk lukket ind i hallen igen, og gymnastikopvisningen kunne fortsætte som planlagt - dog måske tilsat en anelse røglugt.