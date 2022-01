Røg på hovedet ved Christiansborg: Rød/grøn MF'er fra Vendsyssel er nu også blevet lidt blå ...

Hvis du ser Peder Hvelplund, gruppeformand for Enhedslisten på Christiansborg, blive interviewet i TV-Avisen, så skal du ikke begynde at rode med farve-indstillingerne på fjernsynet, hvis du synes, at farverne er lidt spøjse på skærmen.

Det skyldes såmænd ”bare”, at folketingsmedlemmet fra Vennebjerg ved Hjørring, har krydret sin rød/grønne profil med et blåt øje.

Til eb.dk forklarer Hvelplund, at han ikke har reddet sig den midlertidige kulør i forbindelse med hårde forhandlinger på Christiansborg.

Årsagen er, at han kom til at cykle ind i en metalpæl ved Christiansborg.

- Jeg ramte den med fordækket, røg ud over styret, og fik hjælp af en folketingsbetjent. (...)Jeg mistede pusten, der var meget blod, og jeg tog så en taxa til skadestuen, hvor jeg fik et plaster, forklarer han til eb.dk.