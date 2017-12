Røgalarm alarmerede naboer ved brand i bryggers

ASTRUP: Det var formentlig en kortslutning i et ladeapparat, der søndag formiddag gav så voldsom en røgudvikling, at det udløste en røgalarm i et hus på Lundholmsvej i Astrup mellem Sindal og Hjørring.

Alarmen til beredskabet lød klokken 10.43, og Nordjyllands Beredskab rykkede fra stationen i Sindal.

- Der var ingen hjemme i huset. Det var nogle naboer, der havde hørt en røgalarm, og de alarmerede os. Naboerne gik over til huset, hvor de heldigvis ikke kunne se flammer, men en masse røg, fortæller indsatsleder Jesper Ludvigsen, Nordjyllands Beredskab i Hjørring Kommune.

Da brandfolkene kom til stedet, var det nemmeste at bruge lidt vand i en flaske, som stod i gangen til at slukke den smule ild, der var, forklarer indsatslederen.

- Hele huset er sodet til, for brand i den slags elektriske installationer udvikler en masse røg, siger Jesper Ludvigsen.

Beboerne i huset - en far og hans datter - var på besøg udenbys, og de er adviseret om branden i deres hus, som nok skal gennem en grundig rengøring efter sodskaderne.