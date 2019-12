Røveri mod sportsbar: Høj mand flygtet fra stedet

i har netop haft et røveri mod en sports bar på Sct. Olai Plads i Hjørring. En gerningsmand er netop løbet fra stedet. Gerningsmand: mand, ca. 2 meter høj, veltrænet af bygning. Tøj: Blå Jakke og maske for ansigtet. Løbet fra Sportsbaren formentlig via gågaden. #politidk