Rubjerg Knude Fyr: Stabilgrus skal stoppe voldsom sandfygning ved soklen

RUBJERG:Der er som regel kun gående trafik på Rubjerg Knude og ved det 120 år gamle fyr.

Torsdag var der dog også gang i et par entreprenørmaskiner ved fyret - og det var ikke fordi, at det endnu en gang skulle flyttes.

Da der for nylig var syn af fyret på et års dagen for flytningen, konstaterede en treenighed bestående af Hjørring Kommune, Naturstyrelsen og Murer-Kjeld (Kjeld Pedersen, red.), at der nu skulle skrides til handling: Den stride vestenvind flytter så meget sand, at publikum til tider har skullet træde en hel meter op for at komme ind i fyret.

Løsningen på den voldsomme sandfygning ved soklen er blevet en ordentlig bunke stabilgrus.

- Fyret står på flyvesand - og foretog vi os ikke noget, så ville vi i sidste ende kunne risikere, at fyret væltede. Men det er et dilemma: Vi skal holde lidt på terrænet, samtidig med, at vi skal være så skånsomme i området som muligt, lyder det fra Thomas Lomholt, specialkonsulent i Hjørring Kommune.

Budgettet til flytningen af fyret blev overholdt så godt og vel, så der er lidt penge til overs til den aktuelle opgave.