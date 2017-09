Rugholms afløser i byrådet er fundet

HJØRRING: Lene Gram Skjoldager afløser Daniel Rugholm (K) som konservativt byrådsmedlem, når Daniel Rugholm udtræder af byrådet 1. oktober.

Daniel Rugholm har som bekendt fået et topjob i FN’s Fødevareprogram, hvorfor man indkalder Lene Gram Skjoldager som suppleant. Lene Gram Skjoldager har tidligere været opstillet, men trak sig på grund af tidspres. Hun har siddet i bestyrelsen for lokalafdelingen af de konservative og bor i Hjørring.

Hun er jurastuderende på Aalborg Universitet og er for nylig blevet mor til en datter.

- Jeg glæder mig. Det bliver spændende at få noget byrådserfaring, selv om det ikke bliver så lang en periode, siger Lene Gram Skjoldager.

Hun stiller ikke op til det kommende kommunalvalg, da tiden fremover skal bruges på datteren og at gøre jurastudiet færdig. Hun forventer at blive færdiguddannet som jurist til sommer. Hun vurderer, at hun er klar til at stille op om fire år.