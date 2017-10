Ruhårede hønsehunde i forsvindingsnummer

SINDAL: Hvis din nabo pludselig er blevet den lykkelige ejer af to tyske ruhårede hønsehunde, en brun tæve og en trefarvet brun/hvid/grå han-hvalp, så er der grund til at lade alarmklokkerne ringe.

Et par mor/søn af racen forsvandt nemlig fra deres ejer på en ejendom ved Blæsbjerg, der ligger på Tuenvej syd for Tuen. Hundene forsvandt mellem klokken 18.30 og 22.05, hvor ejeren kunne konstatere, at døren til hundegården stod åben. Begge hunde havde et halsbånd med hundetegn på, da de forsvandt, skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Hvis man har set hundene, enten hos naboen eller rendende løse rundt, så kan man kontakte Nordjyllands Politi på telefon 1-1-4.

Foto: Farkas Attila