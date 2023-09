Ryster på hovedet af særlig nordjysk disciplin: - Det er jo deres egne skattekroner

Vedkommende har sikkert moret sig gevaldigt, men kløe i aftrækker-fingeren kommer nu til at koste tusindevis af kroner - og medfører, at folk skal udføre et ikke helt ufarligt stykke arbejde.

Det er konsekvensen af sommerens episoder, hvor en eller flere gerningsmænd har plaffet huller i adskillige skilte på motorvejs-strækningen mellem Hjørring og Vrå.

Dette dobbelt-skilt har fået en ordentlig omgang. Arkivfoto: Bente Poder

Vejdirektoratet oplyser til Nordjyske, at det i alt drejer sig om seks skilte, der er blevet skudt på.

Nordjysk disciplin

- Vi oplever desværre tit hærværk - det kan være folk, der stjæler eller ødelægger noget på en rasteplads eller maler graffiti på et skilt.

- Jeg har spurgt mig lidt omkring, og det er måske en til to gange om året, at vi har oplevet skudhuller i et skilt ved en af de hoved-landeveje, vi har ansvaret for.

- Men vi har aldrig før prøvet, at der er blevet skudt på skiltene på en motorvej, fortæller Jacob Bendix Hjortshøj, der er entreprise- & fagprojektleder i Vejdirektoratets afdeling "Myndighed, Drift og Belægninger Vest".

Der er altså tilsyneladende tale om en særlig nordjysk disciplin, som direktoratet ikke håber vil brede sig - af flere årsager:

Det ser ud som om, at der er skudhuller i vejskilt ved motorvejs-afkørsel i Vrå Hjørring 28. august 2023 Arkivfoto: Bente Poder

- Dem der har gjort det... det er jo deres egne skattekroner, der går til at udbedre skaderne - og desværre er det jo også et farligt sted at arbejde, lyder det fra projektlederen.

Det hører med til historien, at der på landsplan givetvis er flere tilfælde af episoder, hvor der er skudt mod skilte - Vejdirektoratet kender dog ikke omfanget, når det gælder skilte ved kommunale veje.

Tusindevis af kroner

Men hvad kommer stuntet på den nordjyske motorvejs-strækning så til at koste?

I øjeblikket vurderes det, hvilke skilte, der skal udskiftes - og hvilke der blot skal lappes med lidt metal og maling.

Men udskiftning af bare to af tavlerne kan koste op mod 20.000 kroner - og det bliver formentlig nødvendigt at udskifte tre. Dertil vil så komme omkostningerne til at lappe resten.

Om et skilt skal udskiftes afhænger af, hvor mange huller der er - og om hullerne sidder i symboler og tekst på skiltene.

Jacob Bendix Hjortshøj vurderer, at skaderne vil være udbedret inden årets udgang.

Skudhuller i seks skilte