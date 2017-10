Alle bag budget

HJØRRING: Som forventet gik budgettet glat gennem 2. behandlingen i byrådssalen onsdag aften. Ingen følte trang til at ændre på det budgetforlig som allerede før 1. behandlingen blev indgået med samtlige 31 stemmer bag.

Budgetforliget blev vedtaget i en forhandlingsrunde på et par dage. Et ekstra råderum på godt 13 millioner kroner fik forhandlinger til at glide i modsætningen til 2016, hvor der skulle findes besparelser.

Budgettet indeholder blandt andet flere penge til skoler, ældremad og cykelstier.