Så mange millioner koster det at flytte truet fyr

LØNSTRUP: Selvom naturlandskabet ved Rubjerg Knude er så fredet som noget kan være, er det ikke utænkeligt, at der kunne gives grønt lys til en flytning af fyret i sikkerhed fra skrænten. Det vurderer i hvert fald Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling.

- Hvis det kan gøres uden konsekvenser for naturen og klitlandskabet, kan jeg ikke forestille mig, at vi vil gøre et stort nummer ud af det, siger lokalformand, Jørgen Jørgensen.

Han tvivler dog personligt på, at det er realistisk at finde de millioner, det vil koste.

Hjørring Kommune har for alvor skudt diskussionen om fyret og kommunens ikoniske vartegn i gang. Vurderingen er, at det snart bliver aktuelt at lukke fyret for gæster og beslutte, om det skal pilles ned eller eventuel forsøgt flyttet.

En flytning vil kræve en dispensation fra Fredningsnævnet. Men hvis både Naturstyrelsen, Hjørring Kommune, Danmarks Naturfredningsforening og eventuelt andre lodsejere bakker op, og det vurderes, at flytningen ikke har negative konsekvenser for det fredede område, kan det tænkes, at Fredningsnævnet går med til en dispensation.

Der har været meget polemik om etableringen af en ny parkeringsplads i området.

Fra 11. juni, da Naturstyrelsen installerede en ny tæller i fyret, til 1. november har 144.000 gæster været oppe i fyret.

Et overslag fra Hjørring Kommune viser, at det vil koste cirka otte millioner kroner at flytte fyret 30 meter.

Lige nu er der cirka 10 meter til skrænten.