Så er der fødselsdagskage til alle patienterne

HJØRRING:I år er det 200 år siden, at Hjørring åbnede sit første sygehus. Den første patient blev indlagt 11. juli 1822.

- Jubilæumsdatoen var midt i sommerferien, så derfor valgte vi at flytte fejring til 7. september, siger kommunikationskonsulent Camilla Brandt på det der i dag hedder Regionshospital Nordjylland i Hjørring. Hospitalet har afdelinger i fire byer: Hjørring, Frederikshavn, Skagen og Brønderslev.

Ernæringsassistent Anne-Marie Rosendal og bager Louise Larsen Hjørring sætter flag i kagerne, som der er lavet 420 af. Foto: Bente Poder

Og alle fire steder blev jubilæet fejret. Med kage til patienterne og frokostbuffet til personalet. Der blev således sendt 420 kager med flag på toppen af sted fra køkkenet på Hjørring Sygehus, som bager Louise havde kreeret.

Louise Larsen er sygehusets bager, og har været tidligt oppe for at gjort kagerne klar. Foto: Bente Poder

- Patienterne får kagen i dag til deres eftermiddagskaffe, og der er tale om en fragilitékage med hindbærsmousse og hindbærsmørcreme på toppen, forklarer Camilla Brandt.

Jubilæumskagen er en fragilitékage med hindbærsmousse og hindbærsmørcreme på toppen, Foto: Bente Poder

Og hvor der altså 7.september var over 400 patienter indlagt på regionshospitalet, var det et langt mindre amtssygehus, der blev bygget for 190 år siden ti år efter det allerførste sygehus som lå i i Nørregade i det, der er kendt om Købmand Riis' gård og var primært oprettet med henblik på behandling af syfilis. Efter 10 år i Nørregade, blev der bygget et nyt amtssygehus på hjørnet af Skolegade og Skolegyden (nuv. Skolegade 6). Sygehuset havde plads til 22 senge, køkken, badekammer og bolig for økonomen.

Bispensgade er fra 1891

Amtssygehuset i Skolegade blev i 1891 afløst af sygehuset på Bispensgade, hvor det som bekendt stadig ligger, og hvor der også er sket mange udvidelser gennem årene.

I dag er sygehuset en kæmpe arbejdsplads. Køkkenet i Hjørring har lavet frokost til 1100 mennesker.

Sygehuset gennem 200 år