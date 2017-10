Så er der hul igennem

HJØRRING: Kunder til Circle K tanken og McDonald’s, som kommer fra øst og vil dreje ind til højre på Frederikshavnsvej, bliver for tiden lettere overraskede, for nu er en del af indkørslen spærret af to pullerter, som angiver, at nu er der en cykel- og gangsti mellem tanken og burgerrestauranten.

For at aflaste Skolevangen har kommunen nemlig anlagt en cykelsti, som forbinder Frederikshavnsvej med Skolevangen. Derudover har man også lavet afsætningsvej, hvor forældre kan køre ind fra Frederikshavnsvej, sætte børnene af og køre ud igen samme vej, da vejstykket er formet som en sløjfe.

Umiddelbart ligner det noget, der kan skabe et trafikkaos, da biler, cykler og gående til hele tre adresser skal deles om den sammen ind- og udkørsel.

Især er indkørslen til McDonald’s blevet noget smallere, men indehaver Flemming Fast er ikke så bekymret igen.

- Det er blevet lidt voldsommere, end jeg havde forestillet mig. Jeg har bedt om et møde med kommunen i næste uge. Løsningen kunne være, at indkørslen blev lavet lidt bredere og den ene pullert fjernet. Som det er nu er der ingen tvivl om, at de bliver kørt meget snart, siger han.

Han er heller ikke så bekymret for den nye bilvej, som man ellers kunne forestille sig.

- Forældre har i årevis kørt ind på den bagerste del af vores parkeringsplads og sat børnene af, så de kunne gå over til Muldbjergskolen, og det har vi ikke haft noget imod, siger Flemming Fast.