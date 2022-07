Så er der vel ingen grund til retssag: Mormor-skiltet ændret med et snuptag

TORNBY:Det har skabt stor debat de seneste dage, at caféen og restauranten "Mormors Køkken" i Tornby har følt sig nødsaget til at ændre sit navn, fordi de ellers risikerede en retssag. Det blev oplyst i et brev fra en advokat, som repræsenterer en café i København, der har varemærkebeskyttet "Mormors" inden for branchen.

Mormor i Tornby - Marianne Mortensen - tog en rask beslutning om at ændre to bogstaver i navnet, som nu er "Morfars Køkken". Og som sådan kører spisestedet videre som altid.

Så var der lige det med skiltet over indgangsdøren. Det sagde jo stadig "Mormors Køkken". Men den er nu også klaret takket være en lokal skiltemaler.

- Jeg har godt nok ferie. Men nu kunne vi lige så godt lave en gimmick ud af det og strege to bogstaver over og sætte to nye på. Så må det se sådan ud resten af sommeren, til det ikke er sjovt mere, siger Tom Anderson.

Han er skiltemaleren, der torsdag rykkede ud med en hurtig løsning. Han er indehaver af Nordjysk Skilte & Solfilm i Hirtshals. Et facebookopslag med Tom Anderson på stigen og den hurtige løsning har fået masser af opbakning på det sociale medie.

Og ja, det er med fuldt overlæg, at man stadig kan se, hvad restauranten hed før.

- Det er lavet med et glimt øjet. Vi tager gas på det, for det er godt nok at skyde gråspurve med kanoner. At det kan blive en sag, er så langt fra vores tankegang her i vores del af landet, mener Tom Anderson om advokatbrevet og truslen om en retssag.

Skiltemaleren har det i øvrigt fantastisk godt med, at Marianne Mortensen - og hendes mand Leif, som er morfar og nu har fået en restaurant opkaldt efter sig - får masser af reklame.

- Man skal smede, mens jernet er varmt, og folk kører jo efter stedet nu, konstaterer Tom Anderson.

Folk er vilde med skiltet

Mormor Marianne er glad for, at skiltemaleren kunne træde til med en hurtig løsning.

- Vi skulle jo have det ændret, selvom det er sommerferie og højsæson. Men jeg ringede til Tom og fik sat et kryds over og skrevet "fa". Så har vi ændret navn, og så kan vi få nyt skilt senere. Men jeg skal godt nok love for, at alle folk synes, at det skal blive ved med at se sådan ud. Men det har altså ikke været vores intention. Men nu må vi se, siger Marianne Mortensen.

Hele sagen har givet Morfars Køkken en masse opmærksomhed og opbakning.

- Der kommer i hvert fald nogen, som siger, at de er nysgerrige og lige skal forbi og kigge. Jeg har lige haft et ægtepar til frokost, som sagde, at de aldrig havde fundet ud af, at restauranten var her, hvis ikke de havde læst det i Nordjyske. Vi har rigtig travlt, men det er jo også højsæson, og det er derfor, at vi ikke har haft tid til at tage os af det her, siger Marianne Mortensen om valget mellem at ændre navnet eller prøve at få lov til at bevare det ved en retsinstans.

- Vi synes, at det er lidt pjattet, og vi havde slet ikke forestillet os den interesse, der skulle blive. Vi tog bare den nemme løsning, og så skulle vi ikke spekulere på advokater, og om vi skulle i retten. Nu er jeg glad for, at vi lige fik sat "fa" op. To bogstaver - så er alle glade. Det håber jeg da i hvert fald, fastslår Marianne Mortensen.