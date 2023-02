Så er det nu: Morgenfriske klar til at tømme Aldi

HJØRRING:Allerede en halv time inden Aldi på Skagensvej 100 i Hjørring åbner fredag, var der adskillige folk i kø udenfor butikken.

Årsag: Butikken lukker i uge 9. Og i den sidste uge vil der være store rabatter på dagligvarer og al non-food, eksempelvis køkkenudstyr, tøj og boligtekstiler, oplyser Aldi i en pressemeddelelse.

Ophørsudsalget begynder i dag, fredag, med minus 30 procent på alle varer i hele weekenden. Mandag og tirsdag er der halv pris på alt, og i butikkens sidste åbningsdage onsdag og torsdag er der 70% rabat.

Annette Dalgaard fra Sindal har været der siden klokken 7.30.

⁃ Jeg mødte også op, da der var ophørsudsalg i butikken på Frilandsvej i Hjørring. Men da kom jeg først senere på dagen, og så var alt fuldstændig ribbet. Jeg skal have hundemad og nogle kolonialvarer - og så kan det jo være, at jeg også falder over noget andet, fortæller hun.

Kommer du igen senere og kigger?

- Nej, det gør jeg ikke. Jeg så, hvordan det så ud på Frilandsvej, og efter den første udsalgsdag var der intet at komme efter.

Annette Dalgaard fra Sindal var en af de mange morgenfriske. Foto: Claus T. Kræmmergård

Der vil ikke være fuldt sortiment i butikken i den sidste uge, og tilbud fra Aldis ugentlige tilbudsavis gælder ikke i butikker med ophørsudsalg.

ALDI åbnede den første danske butik i 1977 som den første discountkæde i Danmark. Men efter 45 år siger Danmarks første discountkæde nu farvel.

Der gives ikke rabat på tobak, modermælkserstatning, håndkøbsmedicin, magasiner og aviser. Der betales fuld pant på drikkevarer.

Når Aldi har lukket og slukket på Skagensvej, så rykker Lidl ind, og kæden regner med at åbne i løbet af foråret - og vil således have to butikker i Hjørring.