Så er krydsene sat

HJØRRING: 19-årige Emma Helenius fra Hjørring satte kort før klokken ti kryds på stemmesedlerne til både regionsrådsvalg og kommunalvalg i Bagterphallen i Hjørring.

Det er i sagens natur første gang, at hun har mulighed for at udøve sin stemmeret, og hun var ikke i tvivl - muligheden skulle udnyttes.

- Jeg syntes, jeg skulle stemme, sagde hun og erkendte, at det ikke havde været let at vælge det rette sted til krydset på stemmesedlerne.

- Jeg har ikke mega-meget forstand på politik. Jeg var lidt i tvivl, fortalte hun og tilføjede, at hun har deltaget i politisk valgmøde på handelsskolen.

- Der fandt jeg i hvert fald ud af, hvem jeg ikke skulle stemme på, smilede hun.

Hun fulgtes med sin mor, Ullas Helenius, til stemmestedet, og de skulle da også følge valgte sammen tirsdag aften i tv.

- Det bliver spændende, at se resultatet.

- Og så skal vi da have valg-øl, smilede Ulla Helenius.

Hun havde opmuntret Emma til at stemme.

- Jeg synes, man skal stemme - og så er det ok, hvis man stemmer blankt i stedet for at sætte kryds. Men jeg synes ikke, man skal være sofavælger.