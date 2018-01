Så er Marina rejst

HIRTSHALS: Alt gik efter planen, da den spættede hunsæl Marina torsdag skulle flytte hjemmefra.

Onsdag blev den halvandet år gamle hunsæl indfanget i Nordsøen Oceanariums sælbassin, for fremover skal hun bo i dyreparken Slottsskogen i Göteborg.

Sælen blev indfanget et døgn tidligere, fordi man ville sikre sig, at man havde styr på.

- Det kunne blive lidt stresset for hende, hvis hun først skulle indfanges samme dag, som hun skulle rejse, og hvis hun bestemte for ikke at lade sig fange, havde vi ikke haft en chance for at få hende op af bassinet, forklarer biolog Nathalie Danielsen.

Marina tilbragte et døgns tid alene i et interimistisk aflukke i en gård.

Selv om hun havde taget selve indfangningen pænt, var hun lidt mærket af ensomheden og ikke at have adgang til store bassin.

- Sæler er flokdyr, men det er ikke sådan, at de knytter tætte bånd. Lige så snart en spættet sæl er holdt med at at die, skal den kunne klare sig, forklarer Nathalie Danielsen dem, der tror, at det synd for sælerne at blive skilt.

I Göteborg bliver Marina den sjette sæl i en flok med fem hunner og en han.

Hendes kommende flok består af hunnerne Agnes, Hälla, Labba og Sälma samt hannen Dobber, som den svenske dyrepark hentede fra Holland for godt en måneds tid siden.