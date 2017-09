Så fuld at hjemrejsen måtte udskydes

HIRTSHALS: En 56-årig norsk mand var blevet så fuld, at hans opførsel tirsdag ved 19-tiden fik personalet på Fjordlinefærgen i Hirtshals til at nægte ham at rejse med hjem til Norge, oplyser politikommissær Lars Jensen fra Lokalpoliti i Hjørring.

I stedet for en hjemrejse blev politiet tilkaldt, og manden fik en ekstra overnatning i Nordjylland - i detentionen. Her kunne han sove rusen ud.

Det er dog ikke helt gratis. Manden får også en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.