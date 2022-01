Så klappede fælden: Makker til korttyv anholdt og fængslet

HJØRRING:En 45-årig rumænsk mand er ved et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for at have deltaget i en længere tyve-turné, hvor han sammen med en 48-årig mand misbrugte eller forsøgte at misbruge stjålne dankort.

I alt var der tale om 10 tilfælde af tyveri af folks punge og efterfølgende misbrug af de kort, som blev fundet i pungene. Det lykkedes den 45-årige og den 48-årige at hæve eller forsøge at hæve i alt 13.000 kroner med de stjålne kort.

Tirsdag lykkedes det så for politiet i København at anholde hans formodede medgerningsmand, som blandt andet var blevet fanget på flere overvågningskameraer. Den 45-årige medgerningsmand blev omgående sendt til Nordjylland, hvor han altså blev fremstillet i grundlovsforhør onsdag kort før middag.

- I et enkelt tilfælde lykkedes det den 45-årige at hæve et stort beløb på et kort, da koden til kortet også lå i pungen, beretter anklager Kristina Frandsen fra Nordjyllands Politi.

Tyverierne fandt sted 12.-27. oktober sidste år. Turnéen var begyndt i Nyborg og endte i Frederikshavn - blandt andet med stop i Silkeborg, Struer og Sæby.

- De fleste af forholdene skete i Sæby og Frederikshavn, og den 45-årige erkendte sig skyldig i sigtelserne, oplyser anklageren.

Hun forventer, at en kommende retssag kan finde sted forholdsvis hurtigt, når der er tale om en fuld tilståelse fra den 45-årige rumæner.

Den 45-årige protesterede heller ikke mod varetægtsfængslingen.

Hans 48-årige rumænske medgerningsmand blev i sidste uge idømt fem måneders fængsel og udvist af landet med et indrejseforbud på seks år.