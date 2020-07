Så lykkedes det: Grundstødt trawler er bragt flot

NØRRE LYNGBY: Lidt før klokken 22 mandag aften lykkedes det at få trukket den nederlandske trawler "Sursum Corda" fri af grunden ved Nørre Lyngby.

På det tidspunkt havde de to slæbebåde på stedet trukket i omkring to timer, da trawleren endelig gav sig, og rykkede nogle meter ud. Derefter blev der omgrupperet og slæbebådene fik til sidst trukket skibet fra af grunden og revlerne på vej ud, så "Sursum Corda" nu er bragt flot og altså flyder.

3 Foto: Kim Dahl Hansen Forlist skib

Vagthavende ved Forsvarets Operationscenter oplyser, at trawleren nu bliver slæbt til Thyborøn, hvor dykkere skal inspicere skibet for at sige god for, at hun er sødygtig. Når det sker, bliver skibet frigivet til videre sejlads.