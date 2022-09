Så mange stillinger nedlægges på jobcenter

HJØRRING:Der skal skæres stillinger væk på Hjørring Jobcenter. Det fremgår af Hjørring Kommunens budgetforslag, og selvom det foreløbig kun er et forslag, er der ingen tvivl om, at en stor del af spareforslagene bliver en realitet.

- Vi skal spare i alt 12 millioner kroner i 2023, og af dem er de 7,8 millioner kroner regeringens krav om kommunal medfinansiering af Arne-pensionen, fortæller formand for Erhvervs - og Arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune, Per Møller (K), der ikke lægger skjul på sin politiske modstand mod Arne-pensionen.

- Var vi ikke blevet pålagt denne medfinansiering af Arne-pensionen, kunne vi måske have afværget nogle af de meget alvorlige besparelser, som vi står overfor på både ældre- og børneområdet, siger Per Møller.

Han henviser til, at kommunen bl.a. lægger op til at skære i rengøringen hos de ældre, sætte klassekvotienten op på skolerne og lukke væresteder for nogle af kommunens mest sårbare borgere. Kommunens udvalg er blevet pålagt at finde besparelser på 2,5 procent af budgettet.

Per Møller anslår, at cirka 100 borgere i Hjørring Kommune med et langt arbejdsliv bag sig har taget imod tilbuddet om den såkaldte Arne-pension. ¨

Formand for Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget i Hjørring Kommune, Per Møller (K) privatfoto

12 årsværk nedlægges

På Jobcenter Hjørring er der nu lagt op til, at der nedlægges 12 stillinger eller 12 årsværk. Det er dels i den generelle beskæftigelse-indsats, men også lukning af særlige projekter. Fx. er der planer om at lukke City-bike projektet, hvor aktivitetsparate ledige indsamler og servicerer bycykler i Hjørring og omegn. Kommunen overvejer dog i stedet,at få en privat aktør på banen, så der fortsat kan være bycykler i Hjørring.

Men er det ikke rimeligt, at der skæres på jobcentret i en situation, hvor der faktisk er fuld beskæftigelse?

- Det er rigtigt, at vi har konjunkturerne med meget få ledige, men vi er også blevet rost for den såkaldte Hjørring-model, hvor en meget målrettet og tværfaglig indsats har skaffet rigtig mange i arbejde og fleksjob. Vi bliver nu også nødt til at skære i den tværfaglige indsats. Der nedlægges ét af de tre teams med bl.a. psykolog og sygeplejerske tilknyttet, fortæller Per Møller.

I oplægget til besparelserne understreges det, at Jobcenter Hjørring fortsat skal have tilstrækkelige resurser til at sørge for, at de ledige får de kvalifikationer, som virksomhederne efterspørger. Der er imidlertid også lagt op til at fjerne brobygningsforløb til erhvervsuddannelserne på EUC Nord.

- Selvom man måske kan forsvare, at der skal nedlægges nogle stillinger på jobcentret, så er det alligevel en rigtig ærgerlig og hård proces, siger Per Møller.

Hjørring Kommune forventer iøvrigt, at ledigheden fortsat vil være faldende de kommende de kommende år.