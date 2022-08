Så skete det endelig - første spadestik taget til stort idrætsprojekt

HJØRRING:16.000 kvadratmeter.

Så meget kommer Skibsby-Højene Idrætsforenings (SHI) nye idræts- og aktivitetsanlæg 'Det Blå Frirum' til at fylde. Og tirsdag eftermiddag blev det allerførste spadestik til det store projekt taget.

Anlægget kommer til at rumme en kunstgræsbane, padelbane, legeområde og meget mere.

SHI-formand Mads Nielsen glæder sig over, at der tirsdag omsider officielt blev taget hul på byggearbejdet. Det er en dag, der er blevet set frem til længe i foreningen.

Skibsby-Højene Idrætsforening afvikler første spadestik til Det Blå Frirum - et stort idræts- og aktivitetsanlæg der kommer til at rumme utallige muligheder for idræt og bevægelse. Hjørring 9. august 2022. Foto: Henrik Bo

- Det er en ret stor dag, for vi har i mange år kæmpet for blandt andet at få en kunstgræsbane, så at det nu rykker nærmere at blive aktuelt, er bare skønt, siger Mads Nielsen.

Klage spændte ben

Idrætsanlægget vil blive offentligt tilgængeligt døgnet rundt - men både den lokale skole og idrætsforeningen selv vil leje sig ind på blandt andet kunstgræsbanen henholdsvis formiddag, eftermiddag og aften.

- Grundtanken er, at der er så mange som muligt, der skal bruge anlægget. Vi vil gerne have, at vores anlæg bliver slidt. Det betyder jo, at der så er mange, der vil bruge det, siger Mads Nielsen.

Byggeriet er undervejs blevet forsinket med cirka seks måneder på grund af en klagesag. Men klagen blev afvist, og det eneste, det medførte, var en forsinkelse af byggeprocessen.

- Det er enhvers ret at klage. Det skal vi huske at værne om. Dog er jeg lidt ærgerlig over, at klagen ikke var så konstruktiv. Det lykkelige var, at klagen blev pure afvist, og det irriterer mig da, at klagen forsinkede processen i så lang tid, siger Mads Nielsen.

Skibsby-Højene Idrætsforening afvikler første spadestik til Det Blå Frirum - et stort idræts- og aktivitetsanlæg der kommer til at rumme utallige muligheder for idræt og bevægelse. Foto: Henrik Bo

Mangler stadig penge

Skal Skibsby-Højene nå i mål med alle idéerne i deres plan for idrætsanlægget, mangler idrætsforeningen stadig nogle penge.

Cirka 750.000 kroner for at være lidt mere præcis.

Dem håber Mads Nielsen dog, at foreningen kan finde inden for de kommende måneder. For ham er det nemlig ikke et alternativ at fjerne noget fra den oprindelige plan.

- Vi føler, at vi er nødt til at tage første spadestik og så satse på, at vores fondsansøgninger kaster et eller andet af sig. Hvis vi ikke når i mål med den plan, må vi udtænke en plan B, fastslår Mads Nielsen.

I første omgang er det dog plan A, SHI arbejder videre med.

Og planen blev gravet i gang tirsdag eftermiddag i dét, der engang bliver hjørnet af selve idrætsanlægget. Æren for at tage det første af mange spadestik i tilblivelsen af 'Det Blå Frirum' tilfaldt tre ildsjælde fra Skibsby-Højene Idrætsforening - Lars Rasmussen, Ole Holt og Leif Højmark. Ole Holt var dog fraværende til selve arrangementet.

Går alt vel, står det 16.000 kvadratmeter store idrætsanlæg klar om fem måneder, sådan at faciliteterne kan bruges i brug 1. januar.

Se flere billeder fra seancen nedenfor.

SHI - første spadestik til nyt idrætsanlæg