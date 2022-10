Så skete det: Tøjforretning åbnede dørene trods regn og blæsevejr

HJØRRING:Køen var lang trods et ikke særligt indbydende efterårsvejr i Østergade i Hjørring torsdag formiddag.

Regnen havde inviteret sig selv med som gæst til Brdr. Simonsens åbningsfest - og havde taget en - for butikken - irriterende blæst med sig som ledsager.

Om ikke andet havde Brdr. Simonsen lokket en del lokale kunder til at tage opstilling foran butikken inden åbningen klokken 10.

Nordjyskes udsendte vurderer, at der var mellem 30 og 40 mennesker i kø til åbningen af Brdr. Simonsen torsdag formiddag. Foto: Lars Pauli

- Vi er rigtig godt tilfredse med fremmødet, indledte Mirko Aleksic, der er marketings- og presseansvarlig i Brdr. Simonsen, da Nordjyske traf ham umiddelbart efter åbningen.

I dagens anledning stod han både for indhold til butikskædens sociale medier, men også for at guide kunder, fylde varer op og andet forefaldende arbejde.

Der var bugnende på hylder, bøjler og stænger, da dørene gik op til Brdr. Simonsens butiksåbning. Foto: Lars Pauli

- I en tid hvor folks hoveder er fyldt op med bekymringer om elregninger og stigende madpriser, er det flot, at Hjørring alligevel viser os den opbakning, de har vist os i dag, supplerer Mirko Aleksic.

Han måtte i øvrigt agere venlig dørmand, der lukkede de tilstrømmende kunder ind i hold - så stort var besøgstallet nemlig, at det var nødvendigt.

Der stimlede sig hurtigt en kø sammen frem mod kassen i butikken Foto: Lars Pauli

Butikken holder dørene åbne fra 10 til 20 denne torsdag - og igen fra 10 til 18 fredag og i weekenden fra 10 til 16.