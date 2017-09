Så var der igen indbrud

HJØRRING: For knap to år siden, i oktober 2015, brød tyve ind i cykelforretningen Vendelbo Cykler på Fuglsigvej gennem tagvinduerne.

Her stjal de 14 cykler til en værdi af over 200.000 kroner.

Tagvinduerne blev derefter sikrede, men det holder ikke cykeltyvene væk.

For natten til fredag var den gal igen.

Denne gang skruede tyvene flere tagplader løse, brøde gennem loftsbeklædningen og bogstaveligt talt fiskede de dyre cykler om med en lang, bøjet metalstang som var det en gigantisk fiskekrog.

- Nu ved vi, hvordan de gør det, for vi har det hele på video, siger Jens Peter Palmblad, indehaver af Vendelbo Cykler.

Desværre for ham kommer tyvene ikke ind butikken, for man kan kun deres arme, når de hårdhændet trækker cyklerne gennem rummet og ud gennem hullet i taget.

I alt er der lavet tre huller i loftet.

- Da de ikke kunne få fat i flere cykler fra det første hul, har de lavet et til, men her kom et forskallingsbræt i vejen, som de ikke kunne knække, så lavede de det tredje hul fortæller Jens Peter Palmblad.

Cykel til 40.000 kroner

Der blev i alt stjålet 11 cykler, hvoraf den dyreste kostede 40.000 kroner.

Jens Peter Palmblad vurderer, at der har været mindst tre eller fire om opgaven, og de har givet sig rigtig god tid.

På overvågningsvideoen kan man se, at den første cykel forsvinder op gennem taget klokken 1.50 og den sidste klokken 3.30, så i knap to timer har de kunnet arbejde uforstyrret.

Ligner andre indbrud

Indbruddet i Hjørring ligner til forveksling to andre indbrud i sommer.

I den sidste weekend i juli var der indbrud i Bikeworld i Silkeborg, hvor der blev stålet cykler for omkring 700.000 kroner.

En måned tidligere var et magen til indbrud i forretningen Henning Jørgensens cykler i Tjørring ved Herning, hvor der blev stjålet cykler for omkring 400.000 kroner.

De dyre cykler, som stod på et dæk i førstesals højde i bygningen, bliver nu placeret nedenunder.

- Så flytter jeg børnecyklerne og måske også de brugte cykler herop, dem gider de nok ikke forsøge stjæle, siger Jens Peter Palmblad.