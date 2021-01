Sådan fordeler smitten sig i Hjørring Kommune: Særligt to postnumre skiller sig ud

Hirtshals og Hjørring.

De to største postnumre i Hjørring Kommune kan ikke blot prale af indbyggertallet, men må også døje med det højeste antal smittede med coronavirus.

Det viser en ny opgørelse over smitten, som Hjørring Kommune tirsdag offentliggjorde på sin hjemmeside.

Smitten i kommunens to største postnumre skyldes ikke blot det høje indbyggertal, for også når det gælder postnumrenes incidenstal, der viser hvor mange smittede der er per 100.000 indbyggere, er det 9800 Hjørring og 9850 Hirtshals, der tager en snæver smitte-føring mod kommunens andre postnumre.

Smittetal Hjørring Kommune Grafik: Jette Klokkerholm

Dermed var Hirtshals og Hjørring de postnumre i kommunen, hvor smitten var mest udbredt med et incidenstal på henholdsvis 239 og 171 i perioden fra 5. til 11. januar.

Som modstykke var incidenstallet 0 i 9881 Bindselv og 62 i 9870 Sindal i samme periode.

Hos Hjørring Kommune er udsvingene i de forskellige postnumre dog ikke ved at vælte kommunaldirektør Tommy Christiansen af stolen.

- Flere af vores postnumre er så små, at incidenstallet kan svinge enormt meget. Bliver bare en familie i Bindslev ramt af corona, kan incidenstallet blive enormt højt, siger Tommy Christiansen.

Nogenlunde jævn fordeling

Trods de høje incidenstal i Hirtshals og Hjørring den seneste uge, ser tallene knap så dramatiske ud, hvis man tager de store briller på.

I løbet af en fire ugers periode fra 15. december til 11. januar var smitten fortsat mest udbredt i Hjørring og Hirtshals, men tallet var ikke meget højere end de øvrige postnumre i kommunen.

Målt over den fire ugers periode havde Hirtshals et lavere incidenstal på 191, mens Sindal og Bindselv derimod havde et markant højere incidenstal på henholdsvis 113 og 147.

Smittetal Hjørring Kommune Grafik: Jette Klokkerholm

- Så længe incidenstallet er over 20, er det sådan set for højt. Derfor kan vi ikke gøre andet end fortsat at bakke op om de nationale restriktioner. Lige nu er de så skrappe, at det ikke giver mening at lave en lokal, geografisk indsats, som vi har gjort det tidligere, siger kommunaldirektøren.

Fortsat størst smitte blandt unge

Selvom Tommy Christiansen ikke opfordrer til en geografisk smitteindsats i Hjørring Kommune, er man opmærksom på eventuelle udsving i corona-smitten.

I sidste uge kunne NORDJYSKE fortælle, at særligt mange unge i kommunen var blevet smittet henover nytåret.

Smittetalene blandt de unge fik kommunen til at handle ved at udsende et budskab om ekstra opmærksomhed:

- Vi har blandt andet haft kontakt til uddannelsesinstitutionernes rektorer for at gøre opmærksom på problemet, og nu ser tallet ud til at falde igen stille og roligt, siger Tommy Christiansen.

NORDJYSKE har forsøgt at få Hjørring Kommune til at udlevere dagsaktuelle smittetal, der viser antallet af nye smittede fordelt på sogn eller by, sådan som andre kommuner har valgt at gøre. Det ønsker man dog ikke i Hjørring Kommune, hvor borgmester Arne Boelt (S) forklarer, at man ikke ønsker at skabe et misvisende billede af smittespredningen i kommunen ved at vise øjebliksbilleder af smitten. Bekymringen er, at et øjebliksbillede vil få folk til at tage for let på smitten, hvis deres by ikke er ramt den pågældende dag, og det kan være problematisk, fortæller Arne Boelt.