Sådan fordeler smitten sig i Vendsyssel: To kommuner skiller sig ud

VENDSYSSEL:8, 6 og 2 smittede.

Det er dagens smittetal i Hjørring-, Frederikshavn- og Brønderslev Kommune.

33, 13 og 3 var tallene for de seneste syv døgn 24. marts.

I Hjørring er smittetallene steget, og derfor indtager kommunen en kedelig førsteplads blandt Vendsyssels kommuner, når det kommer til smittetal.

Der findes intet endegyldigt svar på, hvorfor smittetallet er steget, men borgmester Arne Boelt (S) har nogle ideer til hvorfor.

- Det er jo træls, men det er sådan, det er, når man åbner samfundet mere. Samtidig er der den britiske variant, som vi bare må erkende er mere smitsom, forklarer han.

Hjørring Kommune har også måtte sende en 1. klasse hjem fra Lundegaardskolen, hvor en af medarbejderne var smittet med corona. Derfor er Arne Boelt også glad for, at kommunen snart får mere selvbestemmelsesret, når det kommer til at lukke steder ned pga. smitte.

- Vi ved ikke, hvordan det kommer til at fungere, men det er godt, at vi kan agere, hvilket vi gør allerede. Hvis der er smittetilfælde, agerer vi og kontakter alle dem, som er nærkontakt.

Arne Boelt siger også, at den måde, hvorpå kommunen skal få smittetallet ned igen, er ved at blive ved med det, som de allerede gør.

- Smitten vil altid stige, når vi er i gang med en åbning, og det er man nødt til at acceptere. Det er en risiko, som er blevet vurderet fra regeringens side, fortæller han.

Positivt billede

Modsat Hjørring Kommune har Brønderslev Kommune et lavt smittetal, hvor der blot var 3 smittede fra 24. marts og syv dage forinden. Brønderslev er derfor på nuværende tidspunkt nede i den laveste ende af landets kommuner sammen med ø-kommunerne.

Det glæder borgmester Mikael Klitgaard (V).

- Det er jo fantastisk. Det viser, at vi har ageret med sund fornuft, og at vi har passet på hinanden. Så har vi også været hurtige til at lukke ned, hvis der har været noget, siger han.

Men selvom smittetallet er lavt, så understreger Mikael Klitgaard vigtigheden i, at borgerne holder fast i de gode vaner.

- Det svinger jo hele tiden, og det er stadig vigtigt, at vi holder fast i vores sunde fornuft. Vi skal stadig passe på hinanden, lyder det.