Stor attraktion undgår kæmpe el-regning

HIRTSHALS:El-priserne stiger og stiger, og det rammer borgere, erhvervsliv, turistattraktioner - ja, stort set alt og alle.

Det populære akvarium Den Blå Planet på Amager ved København har lige modtaget en svimlende el-regning for august på to millioner kroner, mere end en tredobling siden samme måned 2020.

"Vi ved helt ærligt ikke, hvordan vi skal få pengene til at betale den regning", skriver Den Blå Planet i et opslag på Facebook.

Hvis el-regningerne fortsætter på så højt niveau, truer det fremtiden for det populære akvarium.

Særlig aftale hjælper

Anderledes er det hos Nordsøen Oceanarium i Hirtshals, hvor man også har et højt el-forbrug - blandt andet til køleudstyr til at sikre rette temperaturer i bassinerne.

Men trods store stigninger i el-priserne går Nordsøen Oceanarium stort set fri i år.

- Det skyldes flere ting, at vi ikke er ramt så hårdt. Dels har vi en fastpris-aftale med vores el-leverandør for halvdelen af vores strømforbrug. El-prisen er låst fast for den del af strømforbruget, fortæller direktør Karl Henrik Laursen fra Nordsøen Oceanarium.

Nordsøen Oceanarium Nordsøen Oceanarium i Hirtshals startede som Nordsømuseet, der blev indviet i januar 1984 som en kombination af et akvarium og et museum for moderne fiskeri.

I 1998 blev Nordsømuseet udvidet med oceanariet, det store akvarium med 4,5 mio. liter vand.

I 2003 ødelagde en voldsom brand hele oceanariebygningen, og den berømte klumpfisk 'Klumpe' dør. Genopbygningen varede 18 måneder.

i juli 2005 genåbnede oceanariet.

I 2007 fik Nordsøcentret og Nordsømuseet fælles administration og direktør, og i januar 2008 skiftede man navne til hhv. Nordsøen Forskerpark og Nordsøen Oceanarium.

I marts 2012 blev der opdaget en revne i den store oceanarierude, og der påbegyndes undersøgelser af ruden.

I maj 2015 blev den nye rude i oceanarie-tanken indviet, og Nordsøen Oceanariums største akvarium er endelig klar. Kilde: Nordsoenoceanarium.dk VIS MERE

Desuden investererede oceanariet forrige år kraftigt i energiforbedringer.

- De ting har gjort, at vi ikke har store økonomiske problemer i forbindelse med el-prisstigningerne, siger Karl Henrik Laursen.

Kan blive ramt næste år

Fastpris-aftalen på el gælder dog kun i år.

- Jeg tør ikke sige, hvordan det ser ud næste år, for der skal vi forhandle el-prisen igen, og der kan vi selvfølgelig godt blive ramt af de høje el-priser, siger direktøren for Nordsøen Oceanarium.

Oceanariet betaler årligt et par millioner kroner for el. Fastpris-aftalen for halvdelen af forbruget og energibesparende foranstaltninger har sikret, at el-regningen ventes at stige med omkring 300.000 kr.

Det er markant mindre, end hvis oceanariet ikke havde haft en fastprisaftale på el-forbruget.