"Sårbare" udlændinge flytter til Vrå

VRÅ:Udlændingestyrelsen meddeleler tirsdag, at man har fundet en ny operatør til at levere særlige indkvarteringsydelser for voksne asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold, som er under Udlændingestyrelsens forsørgelse.

Den nye leverandør Botilbuddet Norden ApS og indkvarteringen kommer til at foregå i Vrå på adressen Bakkevej 1-3.

"Udlændingestyrelsen har i dag orienteret Hjørring Kommune om den kommende indkvartering af gruppen af sårbare udlændinge," lyder det i en pressemeddelelse. Botilbuddet Norden overtager opgaven fra Center Sandvad lidt uden for Vejle.

- Vi er glade for, at aftalen med Botilbuddet Norden ApS nu er faldet på plads og ser frem til et godt samarbejde omkring den vigtige opgave med indkvarteringen af sårbare voksne udlændinge, udtaler kontorchef i Udlændingestyrelsens Kontor for Indkvarteringsvilkår, Ditte Kruse Dankert, i pressemeddelelsen.

Ifølge Ekstra Bladet er "sårbare udlændinge" dog langt fra en dækkende betegnelse for den gruppe beboere, der skal flyttes til Vrå 1. september.

Mediet skriver blandt andet "Samtlige af beboerne havde baggrund som mordere og pædofile og var blandt de absolut tungeste i gruppen af udviste udlændinge i Danmark", hvorfor det også vakte en hel del ballade, da asylcenteret i Sandvad sidste år åbnede dørene for 13 af disse "sårbare udlændinge". De døre bliver nu altså lukket igen fra 1. september og i en overgangsperiode på to måneder.

Kontrakten med Botilbuddet Norden gælder i tre år med mulighed for et års forlængelse, skriver Udlændingestyrelsen.

En af Udlændingestyrelsen begrundelser for at give udbuddet til det nordjyske botilbud er ifølge pressemeddelelsen, "at Botilbuddet Norden ApS råder over en egnet lokalitet, som er placeret med begrænset interaktion med naboer og anden offentlighed samt uden let adgang til større byer, og som derfor lever op til beboernes behov for et skærmet, roligt og trygt miljø."