Marina tager færgen, sæl’føli’

HIRTSHALS: Onsdag var ikke en dag som de fleste i Nordsøen Oceanarium.

Denne dag skulle blive den næstsidste for hunsælen Marina på halvandet år.

Den spættede sæl skulle nemlig indfanges, fordi torsdag går turen videre til Slottsskogen i Göteborg, hvor hun som den sjette skal komplementere flokken af spættede sæler.

Selv om hun sagtens kunne svømme selv, har man valgt at lade hende komme på sin første og eneste tur med Stena.

I halvanden måned har de ansatte trænet den unge sæl til at komme på land og frivilligt lade sig "fange" i et net.

De øvelser viste sig at være godt givet ud, for Marina lod sig fange helt uden at gøre modstand, og hun lod også til at befinde sig rimelig godt i det aflukke, hun skulle være i indtil afhentningen.gong

