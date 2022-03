Helt vildt: Hvalros ligger i nordjysk havn

- Det er overhovedet ikke almindeligt, at vi har sådan et dyr i dansk farvand. Det er helt vildt. Jeg er vildt glad!

Det var en begejstret biolog, der tog mobiltelefonen mandag eftermiddag, da Det Nordjyske Mediehus ringede til Annika Toth fra Nordsøen Oceanarium for at blive klogere på en helt særlig gæst, der mandag lagde vejen forbi Hirtshals Havn.

Faktisk var biologen så begejstret, at hun selvfølgelig stod blot 50 meter fra den udsædvanlige gæst, mens hun med stor entusiasme fortalte om det særegne syn.

Biolog Annika Toth var oprigtigt begejstret for det særlige syn i Hirtshals mandag eftermiddag. Bag hende ligger Freja, der på afstand mest ligner en stor sten. Privatfoto

Hvalrossen Freja er nemlig dukket op på molen i Hirtshals i løbet af ugens første dag, og selvom hvalrossen de seneste måneder har gæstet både Thyborøn og Hvide Sande, så er det ikke hverdagskost at se en så stor dame i de danske bølger.

- Normalt lever hvalrosser mere nordpå, eksempelvis ved Grønland. Så det her er virkelig specielt, siger Annika Toth.

På afstikker

Annika Toth ved ikke, hvorfor hvalrossen Freja netop er dukket op på havnen i Hirtshals, men hun har en klar formodning.

I øjeblikket er bestanden af hvalrosser nemlig stor, og det kan være årsag til, at Freja er taget på en afstikker.

- Vi kan se, at Freja er en stor unge, så hun er sikkert taget på rundtur for at komme lidt væk fra nogle af de andre hvalrosser, siger Annika Toth, der har fulgt hvalrossen på sidelinjen over de seneste måneder, siden Freja blev opdaget for første gang i Holland, hvor hun formentligt har fået tildelt det navn, der nu bliver brugt om hende i folke- og biologmunde.

- Hun har været på en lang rejse, men hun ser ud til at have det godt. Hun ser sund og rask ud, siger Annika Toth, der kan genkende Freja fra de billeder, der er taget af hvalrossen i Holland, fordi hun har en genkendelig skade under den ene luffe.

Hold afstand

Selvom det kribler i Annika Toth og mange andre for at komme tæt på det store dovne-dyr på havnen, så understreger biologen, at hvalrossen ikke er ufarlig.

- Selvom hun ser nuttet ud, så skal man holde sig på afstand, for hun kan være farlig. En god tommelfingerregel er, at man skal holde sig 50-100 meter væk, siger Annika Toth, der også selv måtte stå på afstand og betragte det store dyr, der formentligt vejer helt op mod et halvt ton.

Det er uvist, hvor længe Freja opholder sig i Hirtshals og det danske farvand i øvrigt. En hvalros som Freja lever primært af muslinger, og kan hun ikke finde nok føde i Danmark, vil hun formentlig trække længere nordpå.